Кризис перенаселения: эксперты ООН переживают за демографию

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik, Алексей Тоом. В ближайшее десятилетие население планеты вырастет минимум до 8,6 миллиарда человек, что может стать началом глобального кризиса перенаселения, нехватки продовольствия, воды и массовых миграций. Опубликованный экспертами ООН доклад о мировой демографической ситуации и перспективах ее изменения не рисует апокалиптической картины скорого будущего, но заставляет о нем задуматься, отмечает Sputnik Эстония.

© Sputnik/ Игорь Зарембо Демографический прогноз для Молдовы – пессимистичный

Численность мирового населения сейчас составляет 7,6 миллиарда человек и, несмотря на низкую рождаемость, будет расти в среднем на 83 миллиона в год. Авторы опубликованного Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН доклада о мировой демографической ситуации и перспективах ее изменения, отмечают, что уже к 2030 году на планете будет жить на миллиард человек больше, чем сейчас. В 2050 году количество людей вырастет до 9,8 миллиарда, а в 2100 году — до 11,2 миллиарда.

Массовая миграция напугала демографов

Средняя продолжительность жизни растет, уровень рождаемости в наименее развитых странах остается высоким (около 2,4% в год), хотя и несколько упал за последние десятилетия. Например, Нигерия к 2050 году займет по численности населения третье место после Индии и Китая.

Эксперты ООН не ставили целью доклада напугать читателей грядущим кризисом перенаселения и не касались темы, непосредственно связанной с темой демографии. Остается открытым, судя по многочисленным, но не очень популярным публикациям на этот счет, вопрос о том, сколько людей способна прокормить планета с учетом всех имеющихся и пока не используемых сельскохозяйственных угодий, с учетом современных технологий производства продуктов питания. В пессимистическом докладе, подготовленном группой ученых во главе с профессором Деннисом Медоузом в 1972 году для Римского клуба, глобальный кризис перенаселения был сочтен практически неизбежным.

© AP Photo / Jennifer Lavers Определено самое грязное место на планете

Эксперты называют очень разные "пороговые" количества едоков — 8 миллиардов, 11 или 20 миллиардов человек, некоторые заявляют и о значительно большей допустимой численности населения. Массовый приток в Европу незаконных иммигрантов из Африки и Азии, шокировавший европейцев в 2015 году, был воспринят некоторыми глобалистами как первый признак скорого "великого переселения народов".

Отчасти радует, что где-то в мире есть люди и организации, которые уже сейчас за всех думают, что и как надо делать, чтобы избежать кризиса перенаселения и накормить хотя бы большинство людей. Вероятно, эти организации имеют достаточную власть и ресурсы, чтобы воплощать в жизнь свои проекты. Но в этой точке рассуждений легко впасть в ловушку увлекательных, но бессмысленных обсуждений теорий глобального заговора и планетарного правительства.

Однако очевидно, что решений у проблемы перенаселения планеты по большому счету всего два: "традиционный" метод и путь, позволяющий избежать массового уничтожения "лишних" едоков. Если считать огромные затраты на освоение космоса, в котором видит спасение, в частности, физик Стивен Хокинг, или различные способы сокращения рождаемости (в частности, продвижение ЛГБТ-культуры) единственной альтернативой хаосу и мировой войне, то многие современные общественные тенденции начинают выглядеть в ином свете.

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