СМИ: Facebook запустит производство собственных телешоу

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Социальная сеть Facebook обозначила намерение производить шоу с бюджетом каждого эпизода в 3 миллиона долларов, отмечает РИА Новости. © Flickr/ Franco Bouly Сколько зарабатывает Facebook на своих пользователях

Это соответствует стоимости высокобюджетных программ на кабельном телевидении. Facebook также заинтересован в программах с приблизительным бюджетом в 400-900 тысяч долларов за эпизод, рассказали источники, знакомые с ситуацией. Компания будет пытаться получить как можно больший объем прав на контент. Длина эпизодов составит не более 30 минут, в них будет реклама.

Facebook также собирается производить контент продолжительностью до 10 минут. Создателям этих эпизодов соцсеть гарантирует долю в рекламных доходах в размере от 5 до 20 тысяч долларов за эпизод. С Facebook над созданием такого контента работают порталы BuzzFeed, ATTN и Refinery 29.

Facebook отказался комментировать свои планы.

"Мы поддерживаем маленькую группу партнеров и создателей контента, в то время как они экспериментируют с разными видами шоу, вокруг которых можно создать сообщество — от спорта до комедий, реалити-шоу и азартных игр", — заявил вице-президент соцсети по партнерству с медиа Ник Грудин (Nick Grudin).

Целевой аудиторией программ станут зрители в возрасте от 13 до 34 лет, особенный фокус предполагается сделать на 17-30 летних.

В то же время соцсеть хочет обойти стороной программы про детей и подростков, политические постановки, новости, а также передачи, где фигурируют обнаженные сцены и грубые выражения.

Ожидается, что Facebook будет выкладывать эпизоды по одному, а не целым сезоном, как Netflix и Amazon.

Соцсеть будет делиться с голливудскими студиями данными о числе просмотров.

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