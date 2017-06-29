Еврокомиссия готовит для Google новые неприятности

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik, Алексей Тоом. Самый крупный в истории Европейского союза штраф за нарушение правил конкуренции, выписанный Google, может стать еще больше после завершения дополнительных расследований деятельности корпорации, отмечает Sputnik Эстония. © pixabay Виртуальное рабство: Google и Amazon ведут войну за управление домами

Еврокомиссия, как сообщается в ее официальном пресс-релизе о наказании Google штрафом в размере в 2,42 миллиарда евро, ведет еще два расследования возможного нарушения компанией правил честной конкуренции в ЕС.

С Android тоже не все в порядке

Уже выписанный штраф наложен за злонамеренное использование Google своего доминирующее положение на рынке поисковых систем с целью продвижения собственного продукта — торгового "поисковика" Google shopping — в ущерб конкурентам в сфере он-лайн торговли и в нарушение правил честной конкуренции ЕС.

Другие расследования практик, используемых всемирно известной компании, ведутся по аналогичным подозрениям: нечестное продвижение операционной системы Android и использование платформы AdSense для "подавления" конкурирующих "поисковиков".

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Facebook, Google и Twitter грозят штрафы от руководства Евросоюза

Еврокомиссия ставит в известность, что расследование деятельности Google касается и в целом незаконного использования ею собственной самой популярной в мире поисковой системы для корыстных целей.

Microsoft пострадал на меньшую сумму

Поразившая всех сумма штрафа была рассчитана на основе принятого в ЕС для таких случаев механизма — 10% от оборота виновного подразделения компании в регионе, подпадающем под юрисдикцию Брюсселя. Но, вероятнее всего, она не будет взыскана в полном размере или же вовсе не будет востребована, если Google примет срочные меры и устранит "недостатки". Тем временем, Европа вспоминает прежних рекордсменов-штрафников.

В 2009 году компания американская Intel была оштрафована на 1,06 миллиарда евро за нечестную практику "подкупа" клиентов в ущерб конкурентам в сфере производства чипов.

за нечестную практику "подкупа" клиентов в ущерб конкурентам в сфере производства чипов. В 2004 году тоже американский Microsoft был наказан на 497 миллионов евро за ущемление прав конкурентов, затем еще на 860 миллионов за "упрямство" и, в конечном счете, компанию покарали на общую сумму 2 миллиарда евро .

за ущемление прав конкурентов, затем еще на за "упрямство" и, в конечном счете, компанию покарали на общую сумму . В 2014 году французский фармацевтический гигант Servier, компания Teva и ряд других производителей лекарств были наказаны штрафом в сумме на 427,7 миллиона евро за организованную задержку появления на рынке генериков — дешевых аналогов их дорогих препаратов.

за организованную задержку появления на рынке генериков — дешевых аналогов их дорогих препаратов. Испанский телекоммуникационный гигант Telefonica был наказан Евкрокомиссией в 2007 году на сумму 151,9 миллиона евро за подавление конкуренции в сфере услуг широкополосного подключения к интернету.

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