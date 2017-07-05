Появившийся из ниоткуда таинственный остров продолжает расти

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Территория, которую занимает появившийся весной этого года в Антлантике участок суши, продолжает увеличиваться. Остров появился на поверхности в апреле рядом с мысом Хаттерас в штате Северная Каролина.

Его тут же облюбовали туристы и дали название – Ракушечный остров из-за большого количества раковин молюсков.

Have you heard the news? The Outer Banks has a new arrival! Watch now to get your first look at Shelly Island off #CapeHatteras. pic.twitter.com/Guyk96qvpr — The Outer Banks (@theouterbanks) 2 июля 2017 г.

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В настоящее время длина острова составляет порядка 1,6 километра, а ширина – 300 метров. Однако размеры этого участка суши продолжают увеличиваться. Пока специалисты не готовы сказать, что с островом будет дальше – он может продолжить расти, а может снова исчезнуть в глубинах океана.

Спасатели же предупреждают любопытных посетителей об опасности нахождения на острове. Уже были случаи, когда туристов эвакуировали оттуда экстренные службы, так как из-за прилива они не могли самостоятельно вернуться на мыс Хаттерас.