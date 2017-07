Ученые показали первый мобильный телефон без аккумулятора

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Разработчики c кафедры компьютерных наук и инженерного дела Университета штата Вашингтон испытали мобильный телефон, который не требует батареи, сообщает The Next Web.

Издание отмечает, что ученым удалось избавиться от самого энергоемкого процесса в обычных мобильных телефонах — преобразования аналоговых аудиосигналов в цифровые данные.

Для кодирования входящих и исходящих сигналов исследователи использовали вибрации микрофона и динамика устройства. Из-за этого телефон не может одновременно отправлять и получать аудиоинформацию, продолжает The Next Web. При этом владелец такого устройства должен удерживать кнопку на телефона при разговоре.

Мобильный телефон получает энергию из радиосигналов, которые ему отправляет базовая станция. Она подключается к сотовой сети с помощью Skype.

Разработчики заявляют, что такие базовые станции могут быть установлены на вышки сотовой связи и в Wi-Fi-маршрутизаторы, что позволит обеспечить мобильность подобных устройств. Сейчас мобильный телефон без аккумулятора может работать на расстоянии 15 метров от станции