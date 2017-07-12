КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Результаты научного исследования ученых США продемонстрировали связь между постоянным употреблением кофе и продолжительностью жизни. Если до сих пор считалось, что частое употребление этого напитка может способствовать развитию различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, то сейчас ученые доказали обратное, пишет научный портал EurekAlert.

Как уточняет источник, в эксперименте задействовали 215 тысяч человек. В итоге ученые пришли к выводу, что риск смерти от многих болезней снижается на 12%, если человек пьет одну чашку кофе в день, и на 18% — если увеличивает их количество до 2-3 чашек.

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"Мы не можем сказать, что употребление кофе продлит вашу жизнь, но мы видим связь. Если вы любите кофе, продолжайте его пить, а если нет, то вам стоит задуматься над тем, чтобы начать это делать", — сказала ведущий автор исследования, профессор превентивной медицины Вероника Сатиаван.

Также ученые пришли к выводу, что употребление кофе связано и со снижением риска появления некоторых видов рака, диабета, заболевания печени, болезни Паркинсона, а также ряда хронических заболеваний.