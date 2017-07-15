Ученые составили рейтинг стран-лентяев: попала ли в список Молдова

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Масштабное научное исследование провели ученые Стэнфордского университета, чтобы выяснить, жители каких стран являются самыми ленивыми. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Таким образом, анализ проводился сразу в 111 странах мира, а данные о физической активности населения собирали у пользователей смартфонов. В общей сложности, собрали данные 717 тысяч человек, установивших на свой гаджет приложение, отслеживающее физическую активность.

Это позволило ученым прийти к выводу, что самые ленивые люди живут в Индонезия, Саудовской Аравии, Австралии, Канаде, Египте, США и Новой Зеландии.

Напротив, наиболее активный образ жизни, по данным исследования, ведет население Гонконга, Китая, Швеции, Южной Корея и Чехии.

Самые малоподвижные совершают 3,5-4 тысячи шагов в день, а наиболее активные – 6-6,9 тысячи шагов в день.

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