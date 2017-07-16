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Подготовка к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017

Авиасалон МАКС-2017: от прошлого к будущему

© Sputnik/ Илья Питалев
Наука и технологии
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С 18 по 23 июля в городе авиационной науки и техники Жуковском пройдет XIII Международный авиационно-космический салон МАКС-2017

"МАКС-2017" может стать уникальным по количеству подписанных контрактов на модернизацию советской и российской техники, авиаторы готовят для посетителей множество сюрпризов, рассказали журналистам организаторы авиасалона.

Sputnik, Алексей Стефанов

О том, что в городе Жуковский будет проходить XIII Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 узнаешь задолго до въезда в этот подмосковный наукоград — на трассе через каждый километр установлены желтые таблички, извещающие о том, что с 18 по 23 июля въезд в Жуковский будет закрыт для всех видов транспорта без специального разрешения. А возле аэродрома Летно-исследовательского института им. М.М. Громова нет свободных мест для парковки — полным ходом идет подготовка к главному авиационному событию в жизни России, которое проходит раз в два года.

За несколько дней до официального открытия МАКС-2017 представителей СМИ пригласили на генеральную репетицию летной программы авиасалона.

От поставок самолетов к сервисным контрактам

""МАКС-2017" рассматривается как бизнес-версия. Для нас очень важно, что в этом году аккредитовано большое количество авиационных компаний из 47 государств. По системе бизнес-встреч MatchMaking уже назначено более полутора тысяч переговоров. Мы ждем высокой деловой активности", — сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

По его словам, основной новинкой МАКС становится российский проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета "МС 21", который придет на смену советским лайнерам "Ту", "Як" и "Ан".

"Мы начинаем продавать его в хорошем смысле этого слова еще до того, как получим результаты испытательных полетов", — отметил Бочаров.

Уклон авиасалона делается на агрегатные составляющие, уверен замминистра.

"Мы показываем новинки и в двигателях, и в бортовом оборудовании. Для нас важны и программы Арктики, которые мы активно отрабатывали последние полтора года, и санитарная авиация, которая запущена для всех регионов России. 33 вертолета точно будут поставлены в 2017 году и начнут работать, защищая жизнь и здоровье людей в чрезвычайных ситуациях", — рассказал Бочаров.

Очень важным моментом в программе авиасалона Олег Бочаров считает демонстрационный полет "БЕ 200" — самолета-амфибии, который часто называют летающей лодкой.

"Мы видим жесткие контракты, мы видим производство, которое фактически с нуля восстановили в Таганроге и уже вышли на четыре машины в этом году. Фактически можно сказать о перезапуске одного из ведущих авиационных производств на юге России", — заметил он.

На вопрос о том, с какими странами Министерство промышленности и торговли РФ ожидает подписания большего числа контрактов, Олег Бочаров ответил так: "Старый друг лучше новых двух". По его словам, несколько тысяч единиц авиационной техники — советской, российской эксплуатируется по всему миру до сих пор. И мировой тренд на сегодня — не покупка новой авиатехники, а ремонт находящейся в эксплуатации.

"У всех компаний — это мировой тренд — упор идет на то, чтобы переходить от прямых поставок самолетов к сервисным контрактам. Мы видим, что глобальный рынок сервисов в три раза превышает рынок продажи самолетов. Это ключевой и интереснейший тренд в нашей стратегии. И по авиационной и по вертолетной технике мы будем смотреть на страны нашего авиационного присутствия. Если говорить о гражданской тематике, это реконструкция существующей техники, то есть ремонт. Только за весь срок производства «МИ 8» было поставлено 18 тысяч единиц вертолетов. Для тех стран, в которых мы присутствуем традиционно — это страны Латинской Америки, Азии, есть уникальная возможность, отремонтировав их, переоснастив, модернизировав, ввести в строй. Это наша главная задача", — пояснил Бочаров.

И добавил, что если сложить текущие контракты и предоставить возможность производителям комплектующих запчастей заключать свои собственные контракты по системе MatchMaking — каждый с каждым, то по контрактам это будет очень серьезный перевес по сравнению с авиасалоном МАКС-2015.

"Мы с вами привыкли мерить традиционными большими контрактами. Они тоже будут, но очень интересно посмотреть, сколько наберут малые и средние предприятия. И на внешнеэкономических переговорах, и на внутреннем рынке", — заключил замминистра.

Под крылом самолета
Чтобы получше рассмотреть мастерство пилотов, журналистов собрали на специальной многоярусной платформе, откуда открывался замечательный вид на аэродром. И началось — вначале тишину своими лопастями разорвали гражданские и военные вертолеты "Ми-26", "Ми-28" ("Разрушитель"), "Ми-17", "Ми-171", "Ка-52" ("Аллигатор"). Покружив над нами и выполнив сложные маневры, летчики из "Вертолетов России" уступили место пилотам гражданской и военной авиации.

И тут уже асы из асов начали оттачивать в небе над нами свое мастерство, демонстрируя маневренность и уникальные возможности современных машин. В небо одна за другой стали взмывать истребители "Су-34" и "Су-35" и "Т-50". Затем лайнер "Ил-114". Его сменил самолет-амфибия "Бе 200", за ним взлетел ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. Через мгновение в небо взмыл истребитель "МиГ-35", учебно-тренировочный "Як-152" и учебно-боевой самолет нового поколения "Як-130".

Сказать, что во время этих выступлений захватывало дух, ничего не сказать. Но, чтобы понять размах и масштаб мероприятия, его нужно увидеть — никакие видеоролики и фильмы не способны передать ощущения, которые получаешь глядя, как прямо над тобой едва ли не на бреющем полете пролетают громадные машины, а под тобой от рокота двигателей, в буквальном смысле трясется платформа.

Среди прочих экспонатов Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского представит прототип пассажирского высокоскоростного авиалайнера будущего, работающего на водородном топливе. Предполагается, что он будет осуществлять перелеты с континента на континент в несколько раз быстрее, чем современные пассажирские самолеты, поскольку сможет развивать скорость до 8000 километров в час.

Будут на авиасалоне и гости из прошлого. Как раз при нас была закончена сборка легендарного советского самолета времени Второй мировой войны "Ил-2", доставленного в Жуковский по земле на двух платформах. Именно этот штурмовик 23 ноября 1943 года в небе над Мурманской областью сбил два немецких самолета, но получил повреждения и сел на лед озера. Экипаж уцелел, но самолет затонул. Шесть лет назад штурмовик достали со дна поисковики из фонда "Крылатая память Победы", полностью восстановили его и поставили на крыло. Полет "Ил-2" тоже будет продемонстрирован на авиасалоне.

Теги:
автосалон в Жуковском, "МАКС-2017"
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