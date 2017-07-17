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Антибиотики

Гонорея становится неизлечимой

© Sputnik/ А. Корнющенко
Наука и технологии
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Ученые выяснили, почему гонореей лучше было заболеть в 1980-х годах, чем в настоящее время

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Ситуация с гонореей возвращается на уровень 1920-х годов, когда не было лекарств, способных вылечить человека от этого венерического заболевания, передает Sputnik Грузия.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что более 60 процентов стран, которые участвовали в опросе, сообщают о распространении случаев, когда даже самые сильные антибиотики перестали помогать, а значит болезнь снова становится неизлечимой.

Начиная с 1930-х годов, для уничтожения бактерий, вызывающих гонорею, или Neisseria gonorrhoeae, используются несколько классов антибиотиков. Широко распространенное применение – или даже злоупотребление – этих лекарств привело к росту антибиотико-устойчивых штаммов бактерий.

"Лучшим временем, чтобы переболеть гонореей, были 1980-е, так как тогда было много лекарств, при помощи которых [эту болезнь] можно было лечить",- сказал Раманан Лаксминараян, директор американо-индийского Центра по изучению динамики, экономики и политики заболеваний.

В последние годы здравоохранительные организации в США, Европе и Канаде отмечают рост угрозы гонореи, вызванной штаммами, устойчивыми к существующим лекарствам.

​Без надлежащего лечения гонорея у женщин может повысить риск развития ВИЧ-инфекции, внематочной беременности или даже привести к бесплодию.

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В мае 2016 года ВОЗ объединила усилия с инициативой "Лекарства против забытых болезней" (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi), женевской неправительственной организацией, чтобы заняться проблемой резистентности к антимикробным препаратам. В их повестке гонорея стала главной болезнью.

Согласно исследованию, опубликованному в специализированном журнале PLOS Medicine, сейчас наблюдается устойчивая резистентность к трем распространенным типам антибиотиков, предписываемых для лечения гонореи.

Около 97 процентов стран, участвовавших в опросе ВОЗ, заявили о зафиксированных случаях резистентности к антибиотику ципрофлоксацину (ciprofloxacin), самому дешевому и широко используемому лекарству; в 81 проценте стран были зафиксированы случаи устойчивости к азитромицину (azithromycin); еще 66 процентов зафиксировали случаи резистентности к классу антибиотиков цефалоспоринов (cephalosporins).

Доктор Гвенда Ньюс, врач-консультант и глава подразделения венерологии в Организации здравоохранения Англии, считает, что рост случаев заболевания гонореей связан с резистентностью к существующим антибиотикам.

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"Число случаев [заболевания] гонореей в Англии увеличилось за последние годы, и мы реагируем на возникновение штаммов, устойчивых к антибиотикотерапии", — сказала д-р Хьюс Sputnik.

"Мы ввели усиленное наблюдение за установленными случаями, за половыми партнерами [пациентов] и за лечением, и мы активно следим за распространением резистентности к антибиотикам и возможным неэффективным лечением гонореи [при наличии] резистентных штаммов", говорит д-р Хьюс.

Мнение д-ра Хьюс разделяет доктор Магнус Унемо, глава Центра сотрудничества по изучению гонореи при ВОЗ.

"Исторически, эта бактерия показывает необычайную способность вырабатывать устойчивость ко всем противомикробным препаратам, вводимым в качестве лечения, и мы [это] видели с самого начала эры антибиотиков",- д-р Унемо сказал Sputnik. "Сейчас проблема в том, что мы начинаем замечать резистентность к последним вариантам лечения в нашем распоряжении, то есть к антибиотику под называнием цефалоспорин. Вот почему мы упорно работаем над тем, чтобы расширить совместные действия, вести глобальное наблюдение [за заболеванием] и сфокусироваться на решениях".

​Так как же контролировать такое заболевание? Ученые ВОЗ говорят, что требуется разработать новое, более эффективное средство для лечения и профилактики гонореи, чтобы заболевание не распространялось.

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"Чтобы бороться с гонореей, нам необходимы новые средства и системы для более эффективных профилактики, лечения и ранней диагностики и более полного отслеживания и регистрации случаев новых инфекций, использования антибиотиков, их устойчивости и неэффективности, – говорит д-р Марк Спренгер, директор Департамента ВОЗ по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. – В частности, нам нужны новые антибиотики, а также новые быстрые и точные тесты для диагностики на местах. В идеале, такие тесты могли бы подсказывать, какие антибиотики будут эффективными для лечения данного типа инфекции. В долгосрочной же перспективе для профилактики гонореи нам нужна вакцина".

Организация здравоохранения Англии утверждает, что стратегия предотвращения заражения гонореей должна включать в себя просвещение населения об опасности этого заболевания. Организация отмечает, что важно убедить людей в необходимости использовать презерватив во время полового акта, так как это позволяет значительно снизить риск заражения.

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Теги:
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