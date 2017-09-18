Астрономы обнаружили второй спутник Земли

Как выяснили ученые, оказывается, у нашей планеты два естественных спутника

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Астрономы из Гавайского университета и Парижской обсерватории обнаружили космический объект, который претендует на звание второго спутника Земли, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на издание MICE Times.

Один из астероидов, находящийся в миллионах километров от планеты, вращается вокруг Земли.

В ходе наблюдений удалось установить, что его размер составляет примерно метр в диаметре, поэтому его практически невозможно заметить.

Ученые объяснили, что часто астероиды пролетают мимо планеты, практически не задерживаясь, а максимум, остаются в течение нескольких месяцев.