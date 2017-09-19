Сенат США отобрал антивирус Касперского у своих госслужащих

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Сенат Конгресса США 89 голосами "за" и 8 голосами "против" принял в понедельник поправку к оборонному бюджету страны на 2018 год, которая предусматривает запрет на использование любого программного обеспечения "Лаборатории Касперского" американскими государственными учреждениями, передает Sputnik Армения. © Sputnik/ Владимир Федоренко Косачев об операциях США: Россия не позволит экспериментов у границ

По словам автора поправки, запрет позволит закрыть брешь в национальной безопасности США.

Если решение Сената будет одобрено Палатой представителей Конгресса США, документ ляжет на стол Дональда Трампа в виде закона, ожидающего подписи главы государства.

Напомним, Министерство внутренней безопасности США на прошлой неделе распорядилось отказаться от продукции "Лаборатории Касперского" во всех американских госучреждениях.

Причиной послужили опасения американского МВБ относительно возможного использования антивируса Касперского в целях кибершпионажа.

В свою очередь, представители компании отрицают обвинения американских властей, а основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в связи с решением МВБ выступит в конгрессе США 27 сентября.