Американские зоологи обнаружили гигантских крыс, размером с собаку

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Первые реальные следы гигантской крысы, считавшейся мифической, были обнаружены американскими зоологами на Соломоновых островах, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Journal of Mammology.

Этот вид грызуна может достигать размеров небольших пород собак и кошек или вовсе превосходить их, сообщается в исследовании ученых.

"Новый вид млекопитающих действительно удивительное существо — это огромная, просто гигантская крыса. Это первый вид крыс, обнаруженный за последние 80 лет на Соломоновых островах, следы которого ученые безуспешно искали все это время", — сообщает Тайрон Лэйвери (Tyrone Lavery) из Полевого музея Чикаго (США).

Первые путешественники, попавшие на тропические острова Карибского моря и Индийского океана, часто описывали в своих воспоминаниях о необычайно крупных и агрессивных крысах и других грызунах, обитающих в этой местности, которые больше напоминают по размерам кошек и собак, а не своих сородичей из Европы.