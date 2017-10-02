Пользователям "ВКонтакте" запретят слушать музыку

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Популярные социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничивают фоновое прослушивание музыки в своих мобильных приложениях, пишет Sputnik Беларусь.
Официального подтверждения данной информации от руководства "ВКонтакте" и "Одноклассников" нет, однако ряд изданий утверждают, что изменения уже вступили в силу.
Предполагается, что теперь пользователи с мобильных приложений социальных сетей могут слушать музыку не более часа в день. При превышении этого лимита соцсеть будет предлагать купить подписку.
Также ограничения коснулись приложения Boom, которое интегрировано с социальными сетями. В будущем администрация может еще больше сократить лимит на прослушивание бесплатной музыки.
После появления новостей о подобных ограничениях во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" в лидеры Play Market и AppStore вышли приложения для смартфонов, позволяющие слушать и скачивать музыку из социальных сетей.
В веб-версии социальных сетей прослушивание музыки останется бесплатным, однако между треками по-прежнему иногда будет появляться реклама.