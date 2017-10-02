Благодаря британским технологиям кот может заменить пульт управления

Переключить канал своего телевизора можно будет с помощью любого предмета - от чашки чая до игрушечной машинки

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Ученые из Ланкастерского университета в Великобритании разработали технологию, которая позволяет человеку взаимодействовать с экранами с помощью жестов, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на сайт университета.

Для работы системы, которая получила название Matchpoint, необходима только веб-камера. На экране при этом располагается небольшой виджет с опциями, сказали исследователи.

Чтобы сделать звук громче, пользователю достаточно лишь повернуть головой в нужную сторону. Систему можно привязать к "стационарным объектам", что позволит переключить песню, изменить громкость звука, открыть меню, стукнув чашкой по столу, повернуть головой в нужную сторону, прокатить игрушечной машинкой своего ребенка.

"Любой предмет домашнего быта легко сможет стать удаленным контроллером. Любимая передача начинается на другом канале, и нужно найти пульт? Это в прошлом. Теперь любой объект в комнате может быть пультом, хоть ваш домашний кот", — сказал руководитель команды разработчиков Кристофер Кларк.

Метод делает интерфейс более пользовательским, сообщили ученые. Они намерены представить его на ежегодном симпозиуме разработчиков пользовательского софта и технологий (UIST) в Квебеке в октябре.