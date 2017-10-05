Стали известны обладатели Нобелевской премии по химии

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Нобелевская премия по химии за 2017 год была присуждена в среду, отмечает Sputnik Грузия.

Премию получили швейцарец Жак Дебуши, американец Йоахим Франк и британец Ричард Хенденсон за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе, иными словами, за технологию мгновенной заморозки биообразцов.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Chemistry is awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank & Richard Henderson. pic.twitter.com/RUZSnArJHO — The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 октября 2017 г.

​Разработка ученых поможет улучшить и упростить визуализацию биомолекул и позволит заполнить множество пробелов на "карте биохимии".

Метод криоэлектронной микроскопии перевел биохимию в новую эру, отметили в Королевской шведской академии наук.

© AP Photo / Самый молодой нобелевский лауреат - родом из Молдовы

Теперь исследователи могут замораживать биомолекулы в движении и впервые визуализировать многие процессы, которые являются ключевыми не только в понимании химии жизни, но и в развитии фармацевтических препаратов, отмечается в сообщении комитета.

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Церемония награждения представленных лауреатов состоится 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Четыре из пяти премий — в области физиологии и медицины, физики, химии и литературы будут вручены в Стокгольме. Премия мира всегда вручается в Осло и тоже 10 декабря.

Список номинантов на данную премию состоял из 361 имени. Сумма Нобелевской премии в этом году составит 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).