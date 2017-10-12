Астероид пролетел рядом с землей, все в порядке

Утром в 06:42 астероид находился от нас на расстоянии примерно в 42 тысячи километров.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Сегодня около семи часов утра близ Земли пролетел астероид 2012 ТС4. Его наблюдали ученые из университета имени Канта в России. Из-за небольших размеров астероида, который в диаметре достигает всего 13 метров, для его наблюдения потребовался мощный телескоп, отмечает Sputnik Беларусь.

"Вероятность столкновения астероида с Землей невелика. Существует программа по наблюдению данного тела, многие обсерватории будут наблюдать за его перемещением, а в сети уже есть снимки, сделанные из разных обсерваторий. Заявление о том, что астероид столкнется с землей и завтра конец света, разумеется, ложное", — рассказали в минском планетарии.

Астероид пролетел на расстоянии примерно в 42 тысячи километров от земли, что в семь раз меньше, чем расстояние от Земли до Луны.

© Sputnik/ Сергей Мамонтов Крупнейший за всю историю астероид приближается к Земле

В случае падения на Землю он мог бы вызвать серьезные разрушения, однако ученые нашли этот объект безопасным.

Схожими с 2012 ТС4 размерами обладал так называемый челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 2013 года и вызвавший значительный резонанс.

Успокаивая любителей новостей об опасных космических телах, в NASA отметили, что ни один из известных астероидов не должен столкнуться с землей в ближайшие сто лет.

С помощью современных программных комплексов можно заранее прогнозировать траектории полетов небесных тел.