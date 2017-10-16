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Apple добавила в iOS функцию раздачи Wi-Fi без пароля

© AFP/ JEWEL SAMAD
Наука и технологии
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Разработчики оснастили iOS 11 функцией раздачи Wi-Fi без ввода пароля

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Разработчики компании Apple производителя компьютеров, мобильной техники и собственной операционной системы iOS внедрили в ОС функцию раздачи Wi-Fi без ввода пароля, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Молодой человек работает за ноутбуком, сидя на земле в парке. Хипстерский рынок
© Sputnik/ Alexander Imedashvili
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Для этого нужно выполнить три простых шага: Разблокировать устройство iPhone или iPad, попытаться подключиться к Wi-Fi другого iPhone или iPad, и когда появится запрос на ввод пароля, нужно поднести устройства друг другу. Устройства автоматически сделают сопряжение между собой после подтверждения.

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Обмен паролями можно совершать не только с iPhone, но и с iPad или же другими девайсами Apple. Разработчики утверждают, что такое нововведение отлично подойдёт для настройки "умного" дома, ведь теперь не надо будет страдать от ввода паролей на каждом из устройств.

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Теги:
iPad, пароль, iPhone, Wi-Fi, iOS, Apple
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