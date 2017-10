Новый девайс Apple - "Проект Титан" появился на видео в Twitter

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Предприниматель Макалистер Хиггинс разместил на своей странице в Twitter видео с прототипом нового устройства от компании Apple, сообщает РИА Новости. Рабочее название девайса — "Проект Титан", оно представляет собой установленную на крыше автомобиля систему из камер и датчиков.

С их помощью проводится анализ окружающего пространства, что дает возможность управлять машиной при помощи автопилота.​

Going to need more than 140 characters to go over 🍎's Project Titan. I call it "The Thing" pic.twitter.com/sLDJd7iYSa