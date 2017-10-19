Новый девайс Apple - "Проект Титан" появился на видео в Twitter

Прототип нового устройства известной компании попал на видео, которое опубликовали на странице в Twitter.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Предприниматель Макалистер Хиггинс разместил на своей странице в Twitter видео с прототипом нового устройства от компании Apple, сообщает РИА Новости. Рабочее название девайса — "Проект Титан", оно представляет собой установленную на крыше автомобиля систему из камер и датчиков.

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С их помощью проводится анализ окружающего пространства, что дает возможность управлять машиной при помощи автопилота.​

Going to need more than 140 characters to go over 🍎's Project Titan. I call it "The Thing" pic.twitter.com/sLDJd7iYSa — MacCallister Higgins (@macjshiggins) 17 октября 2017 г.

Хиггинс также сообщил, что насчитал 12 лидаров — специальных оптических сканеров, которые формируют трехмерную картину происходящего вокруг автомобиля. Он предположил, что вычислительные мощности устройства спрятаны в багажник.

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Ранее СМИ сообщали о намерениях Apple выпустить собственный электромобиль, однако эксперты все чаще заявляют, что компания сфокусировалась на создании автопилота, который можно будет устанавливать на уже существующие модели машин.