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Падающая звезда

Звездопад Ориониды 2017: где и когда лучше наблюдать метеорный поток

© AP Photo / Andres Kudacki
Наука и технологии
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Звездопад Ориониды зажжет небо над головами землян 21 октября – один из самых красивых метеорных потоков достигнет максимальной активности в ночь с пятницы на субботу

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Максимум падающих звезд — до 15–20 метеоров в час — можно будет увидеть в ночь на субботу, когда Луна будет за горизонтом. Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, при ясной погоде.

Где и когда

Наблюдать красивейшее астрономическое явление смогут жители всей Земли. Хотя в странах Северного полушария, где Орион лучше виден, людей ожидает более красочное зрелище, отмечает Sputnik Грузия.

Снимок планеты Земля, сделанный с борта космического корабля
© Sputnik/
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Обычно увидеть Ориониды можно в период со 2 октября по 7 ноября с полуночи до рассвета при условии ясной погоды, лучше всего — за городом, вдали от городских огней. Кульминации звездопад достигает 21- 22 октября.

Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости порядка 66 километров в секунду. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины.

Наблюдать звездопад можно без специального оборудования — пролетающие метеоры можно увидеть невооруженным взглядом.

Лучший способ увидеть метеорный поток – убедиться, что вы находитесь вдали от любого источника света. Так что, найдите место для наблюдения вне города или городских огней.

За Орионидами лучше всего наблюдать после полуночи до рассвета, так что оденьтесь потеплее и устройтесь как можно комфортнее. При желании можно использовать шезлонги или спальные мешки.

Проведите хотя бы 30 минут снаружи, чтобы привыкнуть к темноте, и наслаждайтесь незабываемым световым шоу.

Считается, что Ориониды — самый красивый и яркий метеорный поток, несмотря на малое количество метеоров в час.

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© Sputnik/ Vitaliy Timkiv
Метеорный поток Персеиды, снятый в самых разных точках планеты Земля
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В период явления люди могут чувствовать эмоциональное напряжение. В связи с этим астрологи рекомендуют сдерживать все свои негативные эмоции, особенно — злость.

Ориониды 

Как и все другие метеорные потоки, Ориониды являются осколками кометы. Источником этого метеорного потока является знаменитая комета Галлея, которая породила также метеорный поток – Аквариды, красотой которого люди смогут насладиться весной.

Каждый раз, когда комета Галлея возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы, ее ядро изливает слои льда и осколки скальных пород в космическое пространство, которые, сталкиваясь с земной атмосферой, становятся Акваридами в мае и Орионидами в октябре.

Последний раз астрономы-любители наблюдали комету Галлея в 1986 году. Период обращения кометы Галлея составляет 75-76 лет, и ближайшее ее появление во внутренней части Солнечной системы ожидается в 2061 году.

Комета Галлея — единственная из короткопериодических комет (орбитальный период менее 200 лет) легко доступная для наблюдения невооруженным глазом. Наблюдалась комета Галлея с древних времен, причем первый раз — в 240 году до нашей эры, а последний — в 1986 году.

Комету открыл Эдмунд Галлей в 1705 году, в честь которого она и названа. Тогда Галлей предсказал возвращение кометы в 1758 году и этим доказал, что кометы движутся по тем же законам, что и планеты, то есть в соответствии с законами механики Ньютона.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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Теги:
метеорный поток, Звездопад Ориониды 2017, падающая звезда
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