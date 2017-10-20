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Космос, архивное фото

Стало известно, когда упадет спутник "Молния-1-44"

© Flickr/ DonkeyHotey
Наука и технологии
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Спутник "Молния-1-44", который использовался для обеспечения телефонно-телеграфного сообщения на территории СССР, ускоряет свое падение

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Падение остатков советского искусственного спутника Земли "Молния — 1-44" произойдет 23 октября, такой прогноз сделали в одной из американских онлайн-служб по отслеживанию полетов космических аппаратов.

"Ожидается, что cпутник "Молния-1-44" распадется в понедельник, 23.10.2017 23:22:00 +/- 22 часа UTC ", — отмечается в прогнозе, передает РИА Новости.

Академик Российской академии космонавтики Александр Железняков уточнил, что аппараты серии "Молния" сходят с орбиты часто, и обычно они полностью сгорают в атмосфере, долетают до Земли лишь обломки весом до 500 граммов. Все несгоревшие остатки космических аппаратов приземляются в несудоходных районах Тихого океана.

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На минувшей неделе специалисты американского космического агентства NASA предоставили несколько иные данные: они сообщили, что спутник связи "Молния 1-44" может упасть 20 октября. Ранее предполагалось, что это произойдет 28 октября.

Первоначально система спутниковой связи на базе "Молния-1+" использовалась для обеспечения телефонно-телеграфного сообщения на территории СССР, а также для передачи программ Центрального телевидения на 20 специально созданных земных станций с антеннами диаметром 12 метров (система "Орбита").

Полная группировка аппаратов "Молния-1+" состояла из восьми аппаратов на высокоэллиптических 12-часовых орбитах "Молния" с апогеем в Северном полушарии.

Космические аппараты были разделены на четыре пары, в каждой из которых спутники двигались вдоль одной наземной трассы с интервалом в 6 часов друг за другом.

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Теги:
падение, "Молния-1-44", Спутник "Молния-1-44", полет в космос, Наука и технологии
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