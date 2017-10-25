Вирус BadRabbit атаковал банки РФ из топ-20: как защититься от хакеров

Вирус-шифровальщик BadRabbit, атаке которого подверглись во вторник российские СМИ, пытался атаковать банки России из топ-20, но безуспешно; публикуем полезные советы для пользователей, как избежать "заражения" компьютера и смартфона

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Генеральный директор компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений, Илья Сачков рассказал о беспрецедентной атаке хакеров.

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Во вторник Киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявили о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы. Информационное агентство "Интерфакс" и петербургское издание "Фонтанка.ру" также сообщили, что подверглись кибератакам вируса-шифровальщика, которому эксперты дали имя BadRabbit. Злоумышленники требовали в качестве выкупа за расшифровку файлов 0,05 биткоина (по текущему курсу это около 283 долларов).

"Group-IB зафиксировала попытки заражения вирусом инфраструктур ряда российских банков, которые используют систему обнаружения вторжений компании. Эти файлы приходили туда во вторник с 13:00 до 15:00. То есть на банки этот вирус тоже пытались распространить", — сказал Сачков, заметив, что среди них были банки из топ-20.

Он отметил, что эта ситуация демонстрирует более качественную защиту банков от кибератак по сравнению с компаниями небанковского сектора.

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В "Лаборатории Касперского" во вторник сообщили, что атакам этого вируса больше всего подверглись пользователи России, в меньшей степени вирус затронул компании в Германии, Турции и на Украине.

Распространение вируса, по данным компании, происходило через зараженные СМИ. Затронул ли вирус молдавские компании — пока не известно. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было.

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1) Если вирус заблокирует ваши данные, то нужно учитывать, насколько ценна для та информация, которая хранилась на компьютере. Если она не представляет особой цены, то ничего не стоит купить новый жесткий диск и установить его на компьютер.

2) Необходимо копировать данные, которые представляют для вас ценность на другие съемные носители, тогда при любой вирусной атаке, вы особо не пострадаете.

3) Платить интернет вымогателям, предлагающим прислать за несколько сотен долларов код разблокировки, в любом случае не стоит, так как нет абсолютно никакой гарантии, что после отправки денег на указанный адрес электронного кошелька, девайс будет дешифрован.

"Те, кто создает такие вирусы-шифровальщики, вряд ли обременены некими моральными обязательствами. По сути, они уже вломились в ваш компьютер без какого-либо разрешения, уже нанесли вам персональный ущерб, связанный с потерей информации, хранившейся на жестком диске. Поэтому ждать, что они пришлют взамен на энную сумму код разблокировки — просто бессмысленно", — считает специалист в области информационных технологий Дмитрий Прокопенко.