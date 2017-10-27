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Брюссель озадачен: что же все-таки такое искусственный разум

© Sputnik/ Вадим Жернов
Наука и технологии
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В начале следующего года Европа должна узнать, что такое искусственный интеллект и как к нему относиться

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В начале следующего года Европа должна узнать, что такое искусственный интеллект и как к нему относиться. Эксперты засомневались, можно ли решить почти философскую задачу: что такое искусственный интеллект и как к нему относиться, поставленную недавним саммитом ЕС.

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О такого же рода сомнениях, возможно, свидетельствует тот факт, что в представленной 24 октября Еврокомиссией программе работы на 2018 год отсутствуют пункты о каких-либо конкретных мерах выполнения задания саммита. Правда, содержится фраза о том, что Еврокомиссия "намеревается сделать максимум в связи с искусственным интеллектом". Что бы ни означала расплывчатость этой фразы, не стоит забывать о программе исследовательских проектов ЕС в области роботехники и искусственного интеллекта, на которую с 2014 по 2020 год уже потрачено или будет потрачено около 1 миллиарда евро.

Европейцы, вдруг увидевшие упоминание о разумных компьютерах не в научно-фантастических романах, а в официальных документах ЕС, обсуждают, с чего бы это лидеры союза заговорили о таких удивительных вещах. В этой связи широкую популярность получили слова президента России Владимира Путина, который сказал по этому поводу, что пока никем не созданный искусственный интеллект даст колоссальные возможности, но привнесет угрозы, которые трудно сейчас предвидеть. Тот, кто станет лидером в этой сфере, станет правителем мира, цитируют европейские издания слова российского президента, находя их "зловещими" и "пугающими".

Начинать работу поздно, она идет уже десятки лет

Президент Франции Эммануэль Макрон в сентябре также высказался по поводу разумных компьютеров во время речи о своем видении будущего Европы.

"Почему бы нам не запустить совместную программу создания искусственного интеллекта, который мог бы сделать Европу движителем глобального роста", — заявил Макрон. Президент Франции упомянул в этой связи успешный опыт американской Darpa, которая помогла подарить миру интернет.

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Интересно, что премьер-министр Финляндии Юха Сипиля отметил не так давно на пресс-конференции, что Европа "не может позволить себе терять лучшие идеи" в пользу конкурентов и на благо чужих рынков сбыта товаров и услуг.

"Мы должны начать работу немедленно", — сказал Сипиля, поддержавший упоминание об искусственном интеллекте в итоговом документе саммита ЕС. В Финляндии сейчас, насколько известно, создано при поддержке государства несколько новых фирм, которые заняты работами в сфере искусственного интеллекта.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал в выступлении на состоявшейся в Таллинне в рамках председательства Эстонии в ЕС конференции Manufuture 2017, что правительствам цифровой эры следует быть такими же умными, как частные инфотехнологические компании. Ратас имел в виду использование электронных систем управления, роботов и в перспективе искусственного интеллекта, который рассматривается прежде всего как совершенная программа принятия быстрых, эффективных и человечных решений.

Ничто не сравнится с человеческим разумом

Эти и другие упоминания о разумных компьютерах из уст серьезных политиков и ученых, а также представителей крупных IT-компаний, дают веские основания считать, что искусственный интеллект действительно вот-вот скажет человечеству: "Ну, привет!" Осталось только определиться с тем, что считать разумной машиной и как с ней потом быть.

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Известный эстонский IT-эксперт Олег Швайковский ранее высказывал на Sputnik Эстония мнение, что энтузиасты слишком торопятся объявлять во всеуслышание о скором рождении искусственного разума. Само понятие разумной машины носит слишком размытый характер, чтобы можно было заявлять "Вот в этой машине "живет" разум", считает эксперт. "Интеллект, который заменит человеческий? Не верю", — сказал Швайковский.

Участвовавший в недавней конференции Cybersec в Кракове профессор Университета Шеффилда, специализирующийся на искусственном интеллекте известный эксперт Ноэль Шарки напоминает, что сама концепция "искусственного разума" постоянно меняется.

"В течение последних лет я видел системы искусственного интеллекта, которые очень быстро переставали считаться таковыми, становясь просто частью создания программного обеспечения", — поясняет Шарки.

Например, способность распознавать человеческую речь долгое время считалась ключевым признаком разумного компьютера, а теперь это просто широко известная и распространенная программная функция.

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Теги:
искусствекнный разум, компьбтер, робот, ЕС
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