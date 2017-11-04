Любой мужчина скоро сможет родить ребенка, считают ученые

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Благодаря успехам трансплантологии мужчины во всем мире совсем скоро смогут рожать детей, заявил журанилстам президент Американского общества репродуктивной медицины Ричард Полсон, которого цитирует РИА Новости.
По утверждению Полсона, пересадка матки в скором времени станет доступна не только женщинам, но и мужчинам. Специалист ожидает, что спрос на подобную операцию будет значительным, и связывает это с ростом числа трансгендеров и высокой популярностью хирургической смены пола.
"Вы сможете сделать это уже завтра. Есть определенные трудности, но я не вижу никаких серьезных проблем, которые сделали бы эту процедуру невозможной", — сказал врач на ежегодном съезде специалистов в области репродуктивной медицины в Сан-Антонио, штат Техас.
Полсон, однако, отметил, что рожать обладателям пересаженного органа придется путем кесарева сечения. Кроме того, для благоприятного течения беременности пациенты должны пройти курс гормональной терапии.
На сегодняшний день известно о девяти успешных операциях по пересадке матки. Ведущими специалистами в этой сфере считаются шведские врачи.