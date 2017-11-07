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Стивен Хокинг

Стивен Хокинг предрек человечеству катастрофу

© AFP/ DESIREE MARTIN
Наука и технологии
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Зачем землянам срочно нужны сверхновые космические корабли, рассказал ученый Стивен Хокинг

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Человечество может исчезнуть к 2600 году, так как население Земли будет расти, потребление энергии усиливаться, а сама планета превратится в "пылающий огненный шар", считает знаменитый физик Стивен Хокинг, сообщает РИА Новости.

Стивен Хокинг
© AFP/ DESIREE MARTIN
Конец света: когда его ждать, по мнению ученого Хокинга

Спастись от катастрофы, по мнению Хокинга, можно лишь найдя пригодную для жизни планету. Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет, заявил Хокинг на саммите Tencent WE в Пекине.

По видеосвязи он призвал инвесторов поддержать его проект Breakthrough Starshot, предполагающий путешествие к Альфе Центавра — ближайшей к Солнечной системе звезде. Ученый полагает, что вокруг нее может вращаться пригодная для жизни планета.

Летательный аппарат проекта Breakthrough Starshot на скорости света сможет достичь звезды всего за двадцать лет, заявил физик.

На мероприятии выступил и бывший глава Исследовательского центра Эймса Пит Ворден, ныне управляющий проектом Breakthrough Starshot. По его словам, во второй половине XXI века могут быть получены первые фотографии пригодной для жизни планеты с орбиты Альфы Центавра.

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Теги:
космические корабли, конец света, Стивен Хокинг
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