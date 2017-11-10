Проблемы с экраном iPhone X подтверждены компанией-изготовителем

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. при снижении температуры воздуха сенсорный экран смартфона iPhone X не реагирует на нажатия, и этот факт признали в компании Apple, сообщает РИА Новости.

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Первыми на проблему указали пользователи портала Reddit, отметившие, что экран теряет чувствительность "буквально через две секунды" после выхода на улицу при температуре около нуля градусов.

"Мы знаем о случаях, когда экран iPhone X на время переставал реагировать на прикосновения после резкого перехода в холодную среду. Спустя несколько секунд экран становится полностью отзывчивым. Решение проблемы будет в одном из следующих обновлений", — заявили в компании.

iPhone X поступил в продажу 3 ноября. В России цены на новый смартфон начинаются от 79 тысяч рублей.