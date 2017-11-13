Звездный мальчик - неужели в Китае растет представитель новой расы: о том, что ребенок не такой, как все, говорят его уникальные глаза

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. В небольшом китайском городке Дахуа живет мальчик по имени Нонг Юсуи.

У мальчика светлые, почти прозрачные голубые глаза, какие не встречается даже у "чистых" скандинавов и славян. Глаза маленького китайца излучают мягкий, неоновый свет и способны светиться, как у кошек. Со временем выяснилось, что ребенок практически стопроцентно видит и в темноте.

Новость о необычном мальчике распространилась по всему миру после того, как он рассказал о своей необычной способности сперва родителям, а потом школьному учителю. Последний поведал об этом своим знакомым и, как говорится, пошло-поехало. А интернет еще и помог.

Пост о Нонге как-то прочитал журналист-скептик из Пекина и решил познакомиться с Юсуи, а заодно и проверить информацию. С ним к мальчику приехали несколько специалистов. Они провели тесты — просто дали ребенку что-то прочитать в темноте. К удивлению, Нонг справился без проблем.

Врачи-офтальмологи внимательно изучили зрительные органы юного китайца и сделали заключение, что глаза у мальчика действительно имеют ряд особенностей.

Возможно, у них есть тапетум — это слой клеток, которые помогают животным видеть при отсутствии света. Например, такие клетки есть у кошек, собак и других животных, ведущих активную, ночную жизнь. Они прекрасно видят и для этого им практически не требуется свет. Также клетки тапетума способны улавливать любое, даже малейшее излучение, затем используют его.

Возможно, Юсуи пока единственный человек, имеющий подобную особенность. Некоторые даже называют его "первой ласточкой" новой расы.