Стало известно, какими будут в следующем году новые смартфоны от Apple

В новом году компания Apple представит три новых смартфона на платформе iPhone X, сообщают интернет-СМИ

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Любителей продукции Apple в следующем году ждет очередной сюрприз, компания порадует их новинками, об этом сообщает портал Macrumors.

Проблемы с экраном iPhone X подтверждены компанией-изготовителем>>>

Гаджеты внешне будут похожи на iPhone X, которые в Молдове стоят от 28 тысяч до 31 тысячи леев. Тем не менее, по прогнозам экспертов портала, "начинка" станет другой — камера True Depth, OLED-дисплеи. Не исключено, что будут и LCD- версии, диагональ дисплея таких аппаратов составит 6,1 дюйма (320-330 пикселей на дюйм).

iOS 11.2 Supports Faster 7.5W Charging on iPhone 8, 8 Plus and X From Qi-Based Wireless Charging Accessories https://t.co/eHqlb1WRsV by @julipuli pic.twitter.com/wgxtP6k4W3 — MacRumors.com (@MacRumors) 14 ноября 2017 г.

​Отмечается, что модели OLED будут рассчитаны на элитный рынок, а LCD-версии — для среднего класса.

По прогнозам, новые телефоны обойдутся потребителям от 649 до 749 долларов. Предполагаемая стоимость OLED-моделей не называется. В любом случае конечная цена для молдавских фанатов Apple будет традиционно выше.