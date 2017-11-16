Неужели правда: ученые выяснили, что мертвецы находятся в сознании

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. После остановки сердца человек осознает, что умер, к такому выводу пришли американские врачи из медицинского центра Langone (Нью-Йорк). О результатах столь необычного исследования сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что после официальной констатации смерти человек все еще находится в сознании, но не реагирует на внешние раздражители, у него отсутствуют рефлексы.

"После остановки сердца человеческий мозг все еще функционирует и остается активным. Это указывает на то, что в большинстве случаев люди могут понимать, что они скончались", —говорится в статье ученых, на которую ссылается издание "Известия".

Ученые объясняют свои выводы тем, что мозг умирает медленнее, чем сердце, поэтому человек, его разум, живет некоторое время даже после констатации смерти.