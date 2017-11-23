Я не пью: топ-6 известных цитат Петрухи из "Белого солнца пустыни"

Кинолюбители запомнили романтичного юношу из "Белого солнца пустыни" не только по "буденовке", но и по его фразам

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik, Ион Бурзум. "Белое солнце пустыни", пожалуй, самый известный советский фильм, который был снят в жанре "вестерна", где вместо шерифов были красноармейцы, а вместо ковбоев — среднеазиатские басмачи.

Премьера картины состоялась в 1970 году. Фильм снимали два года, работу над ним даже пытались остановить. Когда картину все-таки отсняли, ее чуть не положили на "полку". Партийный чиновники не нашли в ленте смысловую нагрузку. Фильм в буквальном смысле спас генсек ЦК КПСС, руководитель страны, Леонид Брежнев. Крылатые фразы и цитаты героев картины разлетелись сразу "в народ".

В четверг стало известно о смерти Николая Годовикова, который запомнился зрителям по роли красноармейца Петрухи в легендарном фильме "Белое солнце пустыни".

По сюжету, Петруха — молодой парень, призванный в Красную Армию незадолго до показанных в фильме событий. Убеждённый трезвенник, ответственный, но ещё слишком юный и неопытный, он быстро привязывается и влюбляется в охраняемую им местную жительницу Гюльчатай. Публика запомнила романтичного юношу не только по "буденовке", но и фразам молодого героя.

1. "Я не пью!" (когда таможенник Верещагин наливает стакан водки, выпив который, Петруха зашатался, но не упал).

2. " Гюлчатай, открой личико"

3. "Товарищ Сухов, я ж по-серьезному, я жениться хочу. Только личико увидеть, а то вдруг крокодил какой, а потом томись всю жизнь!"

4. "Ты мне по характеру подходишь: я шустрых люблю".

5. "Ты не думай, я не какой-нибудь! Если что, я и по-серьезному".

6. "Я ведь и посвататься могу. У меня мама хорошая, добрая. Ее все уважают".

Годовиков после съемок призвался в армию. После службы судьба актера оказалась незавидной. Годовиков был судим за воровство, отсидел в общей сложности 7,5 года. Роль Петрухи актер вспоминал как лучшие годы своей жизни. В 90-х годах удача ему снова улыбнулась. Он сыграл в эпизодах в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и др.