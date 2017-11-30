Астронавт показал разницу вида Земли из космоса ночью и днем

Американский астронавт опубликовал видеозаписи того, как из космоса выглядит Земля в разное время суток

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Астронавт NASA Рэнди Брезник разместил на своей странице в соцсети Twitter видео, на которых можно увидеть, как выглядит планета, на которой мы живем, из космоса.

"Иногда, выходя в открытый космос, вам просто нужно время, чтобы насладиться красотой нашей планеты Земля", — подписал видео астронавт.

Sometimes on a #spacewalk, you just have to take a moment to enjoy the beauty of our planet Earth. pic.twitter.com/liTnCB60c9 — Randy Bresnik (@AstroKomrade) 27 ноября 2017 г.

​На кадрах виден момент выхода в открытый космос. Удивительные кадры сняты на камеру Go Pro. На них видно, как выглядит планета в дневное для землян время.

На втором видео запечатлен момент пролета МКС над Китаем, Кореей и Японией.

"Зрелищные вспышки света, за которыми следуют огни городов и рыбацкие лодки в Японском море", — так подписал это видео астронавт.

Spectacle of lightning strikes followed by alluring city lights and fishing boats around the Sea of Japan in this @Space_Station #timelapse. pic.twitter.com/0x64o9CE6B — Randy Bresnik (@AstroKomrade) 29 ноября 2017 г.

​Брезник с июля 2017 года работает бортинженером экипажа космического корабля "Союз МС-05" и экипажа экспедиций МКС-53/53.