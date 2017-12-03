В iPhone X обнаружен новый дефект

Пользователи отметили, что и у предшествующих моделей IPhone тоже был похожий недостаток

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. В новомодной американской новинке китайского производства дотошные исследователи нашли еще один дефект.

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По сообщению РИА Новости, обнаруженный в iPhone X дефект является причиной щелчка, издаваемого при нажатии на экран смартфона.

Видеоролик с подробным описанием дефекта разместил на YouTube пользователь под ником iAppleGeek. На видео хорошо заметно, что при надавливании на нижнюю часть смартфона появляется странный щелчок, который, по мнению автора ролика, вызван неплотным прилеганием экрана к корпусу устройства.

Остальные пользователи также отметили, что и у предшествующих моделей IPhone тоже был похожий недостаток.

Ранее компания Apple уже была вынуждена признать некоторые имеющиеся проблемы с iPhone X, в частности, тот факт, что сенсорный экран новомодного устройства никак не реагирует на нажатия на холоде.

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