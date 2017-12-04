О чем шла речь в первом в мире SMS-сообщении

Автор первого в мире SMS-сообщения, отправленного 25 лет назад, рассказал о его содержании

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Автор первого в мире SMS-сообщения британец Нил Папуорт поделился, о чем шла речь в этом послании. Папуорт, трудившийся разработчиком в компании Vodafone, рассказал, что первое SMS-сообщение в мире, отправленное им 3 декабря 1992 года, было адресовано его начальнику. А текст послания был таков: "Счастливого Рождества".

По его словам, ответ он не получил, так как тогда мобильные телефоны могли только принимать сообщения — текст SMS набирался на компьютере. Как отметил Папуорт, он не уверен, что в компании тогда рассчитывали, что новый проект приобретет такие масштабы.

Как сообщает РИА Новости, британец отметил, что постепенное падение популярности SMS-сообщений неизбежно, однако предположил, что этой возможностью будут пользоваться еще долгое время.