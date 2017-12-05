Экстремизм не пройдет: Google увеличивает штат на борьбу с насилием

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Американская корпорация Google, судя по всему, серьезно взялась за собственный контент.

Youtube покидают крупнейшие компании из-за сомнительной рекламы>>>

Компания в 2018 году планирует увеличить число сотрудников, работающих над выявлением и устранением на YouTube контента, относящегося к экстремизму и пропаганде насилия.

"В следующем году мы продолжим увеличивать число специалистов, мы нацелены на то, чтобы в 2018 году число сотрудников Google, работающих с контентом, который может нарушать наши правила, достигло более 10 тысяч человек", — сказано в заявлении исполнительного директора YouTube Сьюзан Войжитски, которое цитирует РИА Новости.

Ранее Google сообщила о принятии дополнительных мер по борьбе с экстремизмом на Youtube.

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Корпорация хотела расширить использование технологий по распознаванию видео, относящихся к экстремизму и терроризму, а также увеличить число независимых экспертов в программе YouTube "Trusted Flagger". Помимо этого, компания планировала ужесточить политику в отношении тех видео, которые напрямую не нарушают политики сервиса, но могут считаться "материалами по разжиганию религиозной вражды и превосходства одной группы над другой". Компания также заявляла, что намерена расширить роль YouTube в борьбе с радикальными течениями.