Две большие загадки острова Пасха

В ближайшее время ученые планируют детально изучить ДНК жителей этого региона, что, как они надеются, поможет точнее локализовать родину этой необычной и почти неизвестной нам цивилизации

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Остров Пасхи — одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи, которые, как сегодня считают ученые, представляют собой обожествленные фигуры предков и родичей древних жителей острова.

По всему острову Пасхи расположено около 900 различных древних каменных статуй. Цивилизация, создавшая гигантских истуканов-моаи, фактически исчезла с лица острова Пасхи еще до прибытия туда первых белых людей. Возможных причин на то целых две — истощение ресурсов в результате хищнического истребления лесов и животных полинезийцами, и связанная с этим война между разными племенами аборигенов.

Почти все старинные моаи на острове основательно побиты стихией и нередко больше похожи на угловатые камни. Океанский ветер, нередкие шторма и цунами, землетрясения, банальная эрозия — те статуи, которые находятся на открытом пространстве, красотой линий уже не отличаются. Но с закопанными "по горло" ситуация иная, на них сыскалось изрядное количество вырубленных узоров. Находка века? Да, если внимательно вчитаться в эти доисторические рисунки.

© Sputnik/ А. Кармен Памятники древнейшего полинезийского искусства - каменные изваяния - моаи

Узоры на длинных закопанных телах статуй изображают лодки-каноэ и путешествия через огромные водные пространства. Это давно не секрет, предки современных полинезийцев на хрупких лодочках пересекали Тихий океан когда о Древнем Риме никто и не слыхивал, колонизируя громадные территории.

Сравнив старые, более новые и недоделанные моаи в каменоломнях, ученые довольно четко описали процесс деградации жителей острова Пасхи, которые в итоги пытались лишь слепо копировать величественные изделия предков, позабыв их суть и тонкости технологии изготовления. И вдруг выясняется, что на острове есть немало совершенно иных, огромных, красивых и изукрашенных историям о славных деяниях статуй.

Прямое доказательство существования сильной, развитой нации, которая вдобавок еще и зачем-то оставила послания потомкам, закопав огромные статуи глубоко в землю. И кто знает, какие тайны там еще скрываются?

Другой загадкой острова Пасхи является происхождение его жителей — отсутствие "чистых" линий островитян не позволяло генетикам и историкам понять, являются ли обитатели острова чистокровными полинезийцами, мигрировавшими на "Рапа'нуи" cо стороны Австралии и Новой Гвинеи, или же они являются потомками смешанных браков древних индейцев и мигрантов из Океании.

Многие ученые склонялись в пользу второй теории, так как на острове Пасха и во многих других полинезийских очагах цивилизации археологи находили следы батата, сладкого картофеля, и многих других вещей, которые широко распространены в Южной Америке, но отсутствуют в Полинезии. Все это порождало ожесточенные споры среди историков и других ученых, изучающих тайны острова Пасхи.

Ученые до сих пор спорят о причине исчезновения цивилизации с острова. Самая популярная версия — война между племенами, которая уничтожила всех их представителей.

Где находится родина загадочных людей с острова Пасхи? Пока на этот вопрос нет однозначного ответа, однако больше всего их ДНК похожа на то, как устроен геном людей, живущих сегодня в южной части Полинезии. В ближайшее время ученые планируют детально изучить ДНК жителей этого региона, что, как они надеются, поможет точнее локализовать родину этой необычной и почти неизвестной нам цивилизации.

Опубликовано на основе открытых источников