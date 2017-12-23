Переводчик "Яндекса" научился переводить текст в эмодзи

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Обновление, позволяющее переводить текст "смайликов", доступно для всех языков, представленных в сервисе: от английского и русского до эльфийского и эсперанто, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на N + 1.

Классическая модель машинного перевода работает благодаря анализу большого количества данных из параллельных корпусов: в нем представлены тексты как на исходном, так и на целевом языке. При отсутствии необходимых данных (как в случае с малыми или искусственными языками) применяются другие методы: например, данные о грамматике других, родственных языков. В случае с эмодзи задача машинного переводчика осложняется тем, что нет точной информации о том, как именно переводится тот или иной знак. У языка эмодзи также нет известной грамматики: если существительные переводятся достаточно легко, то с другими частями речи могут возникнуть проблемы. Тем не менее, смысл отдельных знаков обработать можно — и именно этому научился Переводчик.

При переводе текста система разбивает его на отдельные слова и фразы и представляет в виде векторов в соответствии с их смыслом: в таком же виде представлены и сами эмодзи. Затем система сопоставляет два вектора и выдает пользователю результат с максимально совпадающими векторами. В качестве базового языка при переводе сервис использует английский — и затем переводит на все остальные языки.

Переводчик хорошо работает на отдельных небольших предложениях, но пока что испытывает трудности с большими текстами.