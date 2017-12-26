Впервые на уникальном фото запечатлели Марс "в полный рост"

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Европейское космическое агентство (ESA) поделилось уникальной фотографией Марса, на котором планета показана "в полный рост", сообщает РИА Новости. Фотография была сделана с помощью зонда Mars Express, пролетавшего над Марсом с севера на юг.

#Mars upside down: a rare wide-angle view of the Red Planet, with the north pole at bottom and equator top, as seen by our Mars Express spacecraft: https://t.co/6o71OzASEr pic.twitter.com/PKiVG7qo41 — ESA Science (@esascience) 14 декабря 2017 г.

​Ученые отмечают, что благодаря снимку они смогли впервые получить широкоугольное изображение планеты. Участок планеты с ледяным покровом расположен снизу, а красный ландшафт экватора — сверху.

Кроме того, на кадре запечатлены разломы, каньоны и вулканы Марса, в том числе огромный Альба Монс.