Новый фильтр в iPhone X делает лицо невидимым

На видео, записанном пользователем, снятое лицо человека почти полностью прозрачно

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Фильтр iPhone X, созданный японским разработчиком Казуя Ноширо делает лицо невидимым, маскируя его под окружающие объекты, сообщает РИА Новости.

​Ноширо опубликовал в Twitter видео, на котором он позирует перед камерой, а его голова, не считая глаз, рта и прически, выглядит совершенно прозрачной.

Разработчик назвал новую функцию "оптическим камуфляжем".

Несмотря на просьбы подписчиков, Ноширо не стал описывать принцип действия фильтра.

Он отметил, что тестировал новую функцию для создания новой игры, основанной на технологии дополненной реальности.

iPhone X поступил в продажу 3 ноября.