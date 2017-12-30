Новый фильтр в iPhone X делает лицо невидимым

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Фильтр iPhone X, созданный японским разработчиком Казуя Ноширо делает лицо невидимым, маскируя его под окружающие объекты, сообщает РИА Новости.
iPhoneXで顔だけ光学迷彩っぽくなるやつできた pic.twitter.com/aPXJcHi8Y4— のしぷ (@noshipu) 27 декабря 2017 г.
Разработчик назвал новую функцию "оптическим камуфляжем".
Несмотря на просьбы подписчиков, Ноширо не стал описывать принцип действия фильтра.
Он отметил, что тестировал новую функцию для создания новой игры, основанной на технологии дополненной реальности.
iPhone X поступил в продажу 3 ноября.