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Марсоход

Какие научные открытия произошли в 2017 году

ESA/ ATG medialab
Наука и технологии
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Жизнь на Марсе и новые спутники Юпитера - какие научные открытия произошли в 2017 году

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Если верить Википедии, то в 2017 году произошло немало научных открытий в различных сферах.

Ученые в лаборатории
© Fotolia/ Torwaiphoto
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Например, в феврале в Зимбабве были обнаружены представители редкого вида лягушек Arthroleptis troglodytes, в последний раз с ними встречались в 1962 году.

А в марте в Каире (Египет) найдена восьмиметровая статуя фараона, позднее опознанная как изображение Псамметиха I.

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В июне ученые объявили об официальном открытии двух новых спутников Юпитера. Теперь их общее число достигло 69.

В том же месяце Китай запустил рентгеновский космический телескоп Hard X-ray Modulation Telescope.

А у Турции, на территории древнего храмового комплекса Гёбекли-Тепе, ученые нашли украшенные резными бороздами черепа, что стало первым свидетельством неолитического древнего (не меньше 11 500 лет) культа черепов в этой области.

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© Sputnik/ Michail Mordasov
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В августе американским ученым удалось модифицировать геном свиньи, максимально приблизив его к человеческому, что в будущем может помочь справиться с нехваткой органов для трансплантации.

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В сентябре астрономы объявили об обнаружении второго кандидата в черные дыры в центре нашей Галактики. Он представляет собой черную дыру средней массы весом приблизительно в 100 тысяч масс Солнца.

В том же месяце появилось новое доказательство того, что на Марсе, вполне возможно, была жизнь. Марсоход Curiosity обнаружил на планете присутствие следов бора, который является важным элементом для существования жизни.

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Теги:
черепа, открытия, фараон, мумии, Юпитер, спутники, Марс, наука
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