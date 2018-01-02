В этом году Apple выпустит iPhone с 512 Гб встроенной памяти

Потребители уже давно отдают предпочтение телефонам с большей памятью, несмотря на разницу в цене

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Компания Apple может выпустить новую модель iPhone в 2018 году, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на газету "Известия".

© Sputnik/ Евгения Новоженина Стало известно, какими будут в следующем году новые смартфоны от Apple

Предполагается, что новые гаджеты в следующем году обзаведутся увеличенным объемом встроенной памяти, который составит 512 Гб вместо максимального 256 Гб, который есть сегодня.

Как отмечает портал, в эти слухи несложно поверить — большой объем хранилища всегда был способом Apple заставить клиентов покупать более дорогие модели iPhone. Более того, по мере усовершенствования камер на смартфоне привели к увеличению размеров изображений, что потребовало большего объема памяти.