Ученые назвали самые бесполезные изобретения 2017 года

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Специалисты составили рейтинг самых бесполезных изобретений, придуманных в 2017 году.

Первую строчку заняла соковыжималка, которая стоит 700 долларов. Она была придумана для того, чтобы выжимать жидкое содержимое из упаковок с фруктовым пюре, которые продает эта же компания. Однако вскоре умные люди "взломали" изобретение, начав извлекать сок из пакетов руками, что выходило дешевле и даже быстрее. Из-за этого цена устройства упала в два раза, а потом оно и вовсе было снято с продажи, отмечает РИА Новости.

Вторым по бесполезности стал стартап, который представляет собой торговые автоматы с различными продуктами, которые будут стоять дома у каждого человека. Цель заключается в том, чтобы не ходить лишний раз в магазин. Однако идея себя не оправдала, и люди с сомнением смотрели на такую инновацию.

Two ex-Googlers want to make bodegas and mom-and-pop corner stores obsolete https://t.co/FLaYGdwmFr pic.twitter.com/pqkWJ40xdW — Fast Company (@FastCompany) September 13, 2017

Третью строчку рейтинга заняла простая палатка. Точнее, не простая, а специально для офисов. Она была придумана для борьбы со стрессом и усталостью на работе. Ведь всем хочется в какой-то момент абстрагироваться от всего и прилечь.

Четвертое место в рейтинге занял шкаф, являющийся "виртуальным хранилищем для физических вещей". Смысл этой идеи в том, что компания забирает мебель, технику и любые другие вещи на свой специальный склад, где хранит их. Сделать это можно с помощью их сайта или мобильного приложения. Как только потребителю понадобится вернуть эти вещи к себе домой, компания их привезет.

Пятерку бесполезных изобретений замыкает инфузор чая, проще говоря – устройство, подобное чайнику, стоимостью 400 долларов. В теории "умный" чайник должен был заваривать "идеальный" чай на основе анализа чайных листьев. Для этого был придуман специальный алгоритм и разработано приложение. Однако кое-кто сравнил приготовленный инфузором чай с напитком из обычного устройства за семь долларов и заметил, что конечный продукт ничем не отличается.