Правила жизни Николы Теслы - жизнь еще не конец, реальность меняется

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. В этот день, седьмого января 1943 года, скончался американский ученый сербского происхождения Никола Тесла.

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Тесла считается одним из самых гениальных людей своего времени. Изобретения Теслы имели инновационное значение, его изобретательское наследие изучается учеными и сегодня. В США по известности Тесла мог конкурировать с любым изобретателем или учёным в истории и популярной культуре. Тесла считал, что с помощью сознания можно изменить реальность. Про него до сих пор ходят многочисленные легенды.

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