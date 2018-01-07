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Н.Тесла, физик, инженер, изобретатель в области электротехники и радиотехники

Правила жизни Николы Теслы - жизнь еще не конец, реальность меняется

© Sputnik/ Анатолий Сергеев-Васильев
Наука и технологии
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Представляем вашему вниманию 20 цитат Николы Теслы, который знал, как можно изменить реальность

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. В этот день, седьмого января 1943 года, скончался американский ученый сербского происхождения Никола Тесла.

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Тесла считается одним из самых гениальных людей своего времени. Изобретения Теслы имели инновационное значение, его изобретательское наследие изучается учеными и сегодня. В США по известности Тесла мог конкурировать с любым изобретателем или учёным в истории и популярной культуре. Тесла считал, что с помощью сознания можно изменить реальность. Про него до сих пор ходят многочисленные легенды.

Предлагаем вам 25 важных цитат, которые приписывают великому изобретателю.

  • Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во всей Вселенной.
  • Мой мозг только приемное устройство. В космическом пространстве существует некое ядро откуда мы черпаем знания, силы, вдохновение. Я не проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует.
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  • Мне не нужны модели, рисунки, эксперименты. Когда у меня рождаются идеи, я в воображении начинаю строить прибор, меняю конструкцию, совершенствую ее, и включаю. И мне совершенно безразлично проводятся испытания прибора у меня в мыслях или в мастерской — результаты будут одинаковыми.
  • Вам знакомо выражение "выше головы не прыгнешь"? Это заблуждение. Человек может все.
  • Великие тайны нашего бытия еще только предстоит разгадать, даже смерть может оказаться не концом.
  • Высшей целью развития человека является полное господство сознания над материальным миром, использование сил природы для удовлетворения человеческих потребностей.
  • Жизнь есть и всегда будет являться уравнением, которое не поддается решению, хоть и содержит несколько известных факторов.
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  • Современные учёные мыслят глубоко вместо того, чтобы мыслить ясно. Чтобы мыслить ясно, нужно обладать здравым рассудком, а мыслить глубоко можно и будучи совершенно сумасшедшим.
  • Это проблема многих изобретателей: им не хватает терпения. Им не хватает силы воли проработать в уме что-либо медленно, четко и ясно, так, чтобы они точно прочувствовали, как это будет работать. Они хотят сразу испытать первую пришедшую на ум идею, и в результате они тратят кучу денег и множество хорошего материала, только чтобы опытным путем установить, что они работают в неправильном направлении. Мы все совершаем ошибки, и лучше совершать их до того, как начнешь что-то делать.
  • Наш мир погружен в огромный океан энергии, мы летим в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. Всё вокруг вращается, движется — всё энергия. Перед нами грандиозная задача — найти способы добычи этой энергии. Тогда, извлекая её из этого неисчерпаемого источника, человечество будет продвигаться вперёд гигантскими шагами.
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  • Распространение цивилизации можно сравнить с огнём: сначала это слабая искра, затем мерцающий огонёк, а потом могущественное пламя, наделённое скоростью и силой.
  • Каждый должен считать свое тело бесценным даром от тех, кого он любит превыше всего, великолепным произведением искусства. Неописуемая красота, тайна, которая заключена в замысле человеческого бытия настолько тонка, что даже слово, дыхание, взгляд, даже мысль могут повредить её. Неопрятность, которая множит болезни и смерть, не просто саморазрушающая, но и невероятно аморальная привычка.
  • Я порезал палец, и он кровоточит: этот палец — часть меня. Я вижу боль друга, и эта боль ранит меня тоже: мы с другом едины. И наблюдая поверженного врага, даже такого, о ком я сожалел бы меньше всего во всей Вселенной, я все равно испытываю скорбь. Разве это не доказывает, что мы все лишь частица единого целого?
  • Нет ничего, что в большей степени могло бы привлечь внимание человека и заслужило бы быть предметом изучения, чем природа. Понять её огромный механизм, открыть её созидательные силы и познать законы, управляющие ею — величайшая цель человеческого разума.
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  • Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки.
  • Если передо мной стояла какая-то изнурительная задача, я набрасывался на нее снова и снова, пока не делал. Так я практиковался день за днем, с утра до ночи. Сначала это требовало сильного умственного усилия, направленного против склонностей и желаний, но шли годы, и это противоречие ослабевало, и наконец мои воля и желание стали одним и тем же. Таковы они и сегодня, и в этом лежит секрет всех моих успехов.
  • Интуиция — это нечто такое, что опережает точное знание. Наш мозг обладает, без сомнения, очень чувствительными нервными клетками, что позволяет ощущать истину, даже когда она еще недоступна логическим выводам или другим умственным усилиям.
  • Когда естественное влечение развивается в страстное желание, приближение к цели идет семимильными шагами.
  • Наши недостатки и наши добродетели не разделимы, как сила и материя. Если они разделяются – человека больше не существует.
  • Ни одно сообщество не может существовать и развиваться без жесткой дисциплины.

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Теги:
инженер, физик, ученый, Никола Тесла, Хорватия, Сербия, США
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