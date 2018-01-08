Библейский Царь Давид - вымышленный герой или реальная личность

В понедельник отмечается день памяти царя Давида - что мы знаем о его реальном существовании

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Восьмого января православная церковь чтит память библейского царя Давида.

Давид библейский

Итак, что мы знаем о Давиде благодаря Библии?

Он был царем древнего Израиля.

Он стал автором Псалтири, одной из книг, включенных в Ветхий завет.

Будучи подростком, Давид пас овец. Он был известен как праведный юноша, поэтому на него обратил внимание пророк Самуил, который планировал посадить на престол Израиля нового царя, так как правивший в то время Саул показал себя, мягко говоря, не соответствующим статусу венценосца.

Еще до восшествия на трон Давид с помочью пращи сразил великана Голиафа из противостоявших древним евреям филистимлян.

Давид расширил границы Израиля, провел множество реформ. © Flickr/ rhurtubia Археологи откопали средневековое кладбище близ Кишинева

Из-за восстания своего сына Авессалома долго скитался, но затем вернул себе трон.

Стал отцом царя Соломона и далеким предком Иисуса Христа.

Давид исторический

С научным обоснованием легендарной биографии древнего монарха все гораздо сложнее. Во-первых, ни один современный историк никогда не воспримет библейские предания как непреложный научный факт.

Во-вторых, чтобы хоть что-то утверждать об историческом Давиде опираться приходится преимущественно на данные археологических раскопок и выводы ученых о том, что представлял собой древний Израиль конца XI — X века до нашей эры.

Ведь далеко не все историки согласны с основанной на Библии теорией единства израильского государства в тот период. Тем более, что все библейское повествование, в том числе и история Давида, Соломона и единой израильской монархии, суть ни что иное, как идеологическая конструкция, созданная в Иерусалиме в жреческих кругах в VI веке до н. э. или даже позже.

Профессор археологии Тель-Авивского университета Зеэв Херцог считает Давида и Соломона главами племенных княжеств, контролировавших небольшие районы: Давид правил в Хевроне, Соломон — в Иерусалиме.

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Одним из аргументов в пользу существования Давида является надпись на стеле из Тель-Дан IX-VIII века до н. э. с надписью на арамейском языке. В тексте стелы из Тель-Дана упоминается дом (династия) Давида.

Помимо этого артефакта, существуют ещё две надписи, трактующиеся как древнейшие упоминания царя Давида. Как дополнительное свидетельство существования единого царства Израиля во времена царя Давида рассматриваются раскопки еврейского города в местечке Хирбет-Кияфа, в 30 километрах к юго-западу от Иерусалима. По словам археолога из Еврейского университета в Иерусалиме Иосифа Гарфинкеля, о том, что это поселение в древности принадлежало царю Давиду и его семье, говорят некоторые архитектурные элементы, например, триглифы (вертикально стоящие каменные плиты с продольными желобами) и встраиваемые двери, которые описаны в библейских источниках, повествующих о временах Давида.

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Как бы там ни было, этих данным крайне недостаточно, чтобы наверняка утверждать, что царь Давид реально существовал. Что скажут следующие археологические открытия, пока неясно. Понятно лишь одно — старинные предания и верования снова и снова вдохновляют историков и археологов на научные изыскания, чем способствуют развитию современной науки.

По материалам из открытых источников