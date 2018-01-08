Новое средство для борьбы с ожирением изобрели в США

Исследователи-диетологи из Университета Техаса (США) заявили, что готовы передать в широкое производство революционный препарат, "сжигающий" жир

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Как сообщается, новое экспериментальное лекарство деблокирует обмен веществ и ускоряет метаболизм. При ожирении липоциты, клетки, накапливающие избыточный жир, выпускают в организм слишком много белка NNMT. Этот вид белка "тормозит" обмен веществ и затрудняет переработку питательных веществ.

Препарат, разработанный в Университете Техаса блокирует нежелательное воздействие NNMT и возвращает метаболизм к норме, сообщает американское издание New Atlas.

Эксперименты на мышах показали, что через 10 дней после начала приема препарата вес животных, которые растолстели на специальной диете, снизился на 7%, а уровень холестерина в крови упал до нормальных значений.

Напомним, что ожирение, по оценкам многих экспертов, является национальным бедствием в США. Ученые постоянно ведут исследования, пытаясь победить этот недуг. Например, осенью американские ученые разработали специальный пластырь, который преобразовывает "плохой" белый жир в энергосжигающий бурый жир и ускоряет обмен веществ.