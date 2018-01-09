Космическое ЧП: исчез секретный спутник США

По сообщениям СМИ, запущенный при помощи Falcon 9 американский спутник не вышел на орбиту

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Секретный спутник для правительства США, запущенный при помощи ракеты-носителя Falcon 9 в ночь на понедельник, не вышел на орбиту, он мог упасть в море, сообщает РИА Новости. © Sputnik/ Илья Питалев СМИ: В КНДР на город упала баллистическая ракета

Нештатная ситуация могла возникнуть при отделении спутника от второй ступени ракеты-носителя. Один из них отметил, что согласно предварительным данным, спутник считается утерянным. Предположительно, он сломался или упал в воду.

Как отмечают источники, спутник был собран американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman Corp. Официальной представитель SpaceX Джеймс Глисон заявил, что в компании не комментируют проведение такого рода миссий, но согласно предварительной информации, "Falcon 9 сработала нормально". Начато расследование происшествия.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал со сверхсекретной миссией Zuma в 4.00 мск в понедельник. Как сообщила компания SpaceX, через несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования.

Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполнялся для правительства США. Информация о параметрах орбиты аппарата и его предназначении была засекречена. Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.

Запуск должен был состояться еще в ноябре, но многократно откладывался по различным причинам. Для SpaceX это второй запуск секретной миссии для нужд правительства или разведки, в мае прошлого года Falcon 9 осуществила запуск аппарата для национального разведуправления США.