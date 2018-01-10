Социальный эксперимент: каких женщин предпочитают мужчины

Психологи американского университета из города Аугсбург, штат Миннесота, провели исследования с целью выяснить, влияет ли цвет волос женщин на предпочтения мужчин

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Изначально эксперимент был задуман с целью опровергнуть распространенный миф о том, что женщины со светлыми волосами более привлекательны для мужчин, чем брюнетки.

© Sputnik/ Evgeniy Odinokov Ученые установили, как выпившие и трезвые мужчины видят женщин

В ходе исследования нескольким группам мужчин разных возрастов, профессий и цвета кожи, в общей сложности более 100 человек, было предложено взглянуть на фотографии женщин с разными оттенками волос, преимущественно темного и светлого.

Надо отметить, что для исключения субъективного фактора, когда мужчина "узнает" в изображении популярную актрису или модель, все изображения женщин были сгенерированы компьютером и не имели никакого отношения к реальным людям.

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Однако результаты исследования оказались неожиданными. Как оказалось, более 70% мужчин отобрали изображения женщин со светлыми волосами как более привлекательные. Кроме того, большинство мужчин, оценивая возраст женщины на изображении, ошиблись в случае с женщинами-блондинками — они казались участникам эксперимента моложе, чем на самом деле их "запроектировал" компьютер.