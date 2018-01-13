Очевидное-невероятное: прогулка по Млечному пути... - реальность

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разработали виртуальный тур по центру Млечного пути, в одной из частей которого находится наша Солнечная система, сообщает РИА Новости.

NASA опубликовало видео, которое позволяет в формате 360 градусов совершить "прогулку" по центру нашей галактики.

Создавая проект, ученые использовали данные, полученные с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра" и других телескопов, способных принимать и видимый свет, и рентгеновское и инфракрасное излучения.

Как констатировало NASA, человечество на данный момент не способно достичь центра Млечного пути.