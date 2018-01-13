Samsung показал смартфон с гнущимся экраном

На выставке CES-2018 в Лаc-Вегасе корпорация Samsung провела закрытую встречу, на которой представила прототип гнущегося смартфона

КИШИНЕВ, 13 — Sputnik. Присутствовавший на мероприятии источник издания Letsgodigital, на который ссылается РИА Новости, сообщил, что у телефона под названием Galaxy X будет 7,3-дюймовый гнущийся дисплей.

Samsung Galaxy X foldable phone unveiled at CES in private event https://t.co/9cI1GsrzVI pic.twitter.com/5Izb4FKo6T — Android Community (@Androids) 12 января 2018 г.

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Ожидается, что производство модели запустят в ноябре этого года, а уже в 2019 году готовый смартфон официально представят публике.

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До запуска смартфона разработчикам предстоит решить несколько технических проблем. Например, как сделать дисплей устойчивым к постоянным сгибаниям в обоих направлениях. По слухам, компания тестирует панель, способную вынести до 200 тысяч таких действий.