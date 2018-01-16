Неужели чай медленно убивает: как любимый напиток может стать ядом

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. В состав самого чайного пакетика входит хлор и другие ядовитые вещества, которые, взаимодействуя с водой, могут вызвать онкологические заболевания и бесплодие, к такому выводу пришли ученые отмечает Sputnik Беларусь, ссылаясь на иностранные СМИ.

Ученые провели исследование чая в пакетиках и пришли к выводу, что употребляя его, человек пьет не чистый продукт. Дело в том, что в пакетики засыпают старые листья чая, которые в процессе роста растения впитывают в себя множество вредных веществ, а вдобавок сами пакетики тоже "нечистые". Чтобы добиться белизны, производители напитка отбеливают бумагу для чайных пакетиков хлором, а при заваривании он попадает в организм.

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Если в листях могут содержаться фториды, которые повреждают почки и костную ткань, то в пакете на ниточке и без, кроме хлора, присутствуют еще и пестициды, которые активируются при взаимодействии с водой. Такая токсичная смесь может вызвать рак, снизить уровень иммунитета и привести к развитию бесплодия у женщин.

Ученые предупреждают, что все эти вещества накапливаются в организме в течение долгого времени и могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Также ученые не исключают, что повторное заваривание чайного пакетика увеличивает риск заболеть раком в несколько раз.