Ученые вырастили клонов мартышки по методу "овечки Долли‍"

Ученые считают, это поможет не только раскрыть суть многих генетических болезней, но и найти новые методы борьбы с раком и расстройствами иммунитета

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Впервые Китайские молекулярные биологи смогли вырастить двух полноценных клонов одной и той же мартышки, сообщает РИА Новости. Они использовали ту же методику, которая применялась при клонировании "овечки Долли".

"Создание методики клонирования обезьян дает нам массу новых возможностей. Теперь мы можем выращивать приматов с абсолютно идентичным набором генов, за исключением одного участка ДНК, структуру которого мы поменяли. Это поможет не только раскрыть суть многих генетических болезней, но и найти новые методы борьбы с раком и расстройствами иммунитета", — рассказывает Цян Сун (Qiang Sun), директор Центра по изучению приматов при Институте нейрофизиологии КАН в Шанхае (Китай).

Первое клонированное животное на Земле, овечка Долли, была "продуктом" трех матерей, одна из которых оставила ей свой генетический материал, вторая — подарила первую яйцеклетку, а третья — вынашивала ее после успешного переноса ДНК первого родителя в половую клетку второго.

Изначально ученые опасались, что процедура клонирования ведет к ускоренному старению организма и крайне редко завершается успешно, однако в последние годы им удалось показать, что это не так, и повысить шансы на успех до 70-80%. Несмотря на эти успехи, до настоящего времени ни одной научной команде не удалось клонировать макаку или любую другую обезьяну подобным же образом, что и Долли.

"Мы попытались использовать несколько разных методик переноса ядра, и только одна из них сработала. Нам пришлось пережить огромное количество ошибок и неудач, прежде чем мы обнаружили правильную методику клонирования обезьян", — сказал Сун.

Плодом усилий ученых стали две новорожденные яванские макаки (Macaca fascicularis), произведенные на свет суррогатной матерью 8 и 6 месяцев назад, имеющие абсолютно одинаковую ДНК. Первая из них получила имя Чжун Чжун, а вторая — Хуа Хуа. Обе мартышки не имеют проблем со здоровьем и растут и развиваются так же, как и остальные обезьяны в этом возрасте.

По текущим оценкам китайских исследователей, подобная процедура клонирования завершается успешно в каждом третьем случае. Этот показатель, как считает Сун, можно будет сделать еще более высоким в будущем в ходе дальнейшей оптимизации процедуры.