Ученые: употребление алкоголя влияет на генетику и приводит к раку

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Застолье и все сопутствующие ему ритуалы, включая выпивку с произнесением тостов, здравиц и пожеланий давно и прочно вошли в традицию проведения различных торжеств в нашей стране. Этого у народа, что называется, уже не отнять. Равно, как и не помешать многим нашим гражданам найти повод для праздника и выпивки, включая День взятия Бастилии и "Евдокию Свистунью".

В период пиршеств и шумных компаний, мало кто задумывается о последствиях, наивно полагая, что капустный рассол станет панацеей после каждого очередного праздника. Как бы ни так: группа британских ученых, в результате исследования пришла к выводу, что систематическое употребление даже небольших доз алкоголя приводит к генетическим мутациям в роду и развитию онкологических заболеваний у того, кто не прочь каждый вечер опрокинуть рюмку-другую.

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В ходе экспериментов ученые давали мышам разбавленный этиловый спирт, а затем методами секвенирования ДНК и хромосомного анализа отслеживали влияние ацетальдегида на их гены. Это токсичное вещество образуется при переработке спиртных напитков в организме.

Эксперты выяснили, что алкоголь повреждает ДНК в стволовых клетках крови и необратимо меняет его структуру. Эти изменения, в свою очередь, увеличивают риск развития семи типов онкологических заболеваний, включая рак груди или кишечника.

"Важно помнить, что даже если ответственные за переработку алкоголя и репарацию ДНК системы организма в порядке, они все равно несовершенны, и употребление алкоголя все равно может вызвать рак", — заявил один из авторов исследования, профессор Кетан Пател.

В свою очередь, его коллега Линда Боул сообщила журналистам, что ущерб от систематического употребления алкоголя в различных его концентрациях повреждает клетки человека, что приводит к более серьезным последствиям, чем банальное похмелье. По мнению ученого, под воздействием систематического угнетения алкоголем, клетки мутируют, что ведет к неизбежному возникновению целого ряда онкологических патологий.